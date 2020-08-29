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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika | 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

| 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!

haberleri yakından takip edilirken canlı rakamlar ve uzman yorumları da aynı oranda araştırılıyor. Özellikle fiyatları yakından takip ediliyor ve yatırım aracı olarak da kullanılıyor. Aynı zamanda kişisel ihtiyaçlar doğrultusunda da kullanılabilmekte olup altın düşer mi artar mı sorusunun yanıtı da araştırılıyor. Peki; bugün oldu? 29 Ağustos tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? İşte son dakika haberinin detayları ile güncel rakamlar!

Giriş Tarihi: 29.8.2020 07:04 Son Güncelleme: 29.8.2020 07:07 ABONE OL
Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 29 Ağustos bugün 22 ayar bilezik alış fiyatı 419,07 TL iken satış fiyatı 435,28 TL olarak belirlendi. Özellikle corona virüsü pandemisi süresince sarı metale ilgi büyük olmuştu. Peki; 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar? Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilir, canlı rakamlar ile uzman yorumlarını bulabilirsiniz.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? ALTIN DÜŞER Mİ YÜKSELİR Mİ?

29 Ağustos 2020 Cumartesi altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Kapalıçarşı'dan güncel rakamlar gelirken sarı metal değerini hala koruyor. Haberimizin içerisinden uzman yorumları ile canlı rakamlar doğrultusunda altın fiyatları bilgisine ulaşabilirsiniz.

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,07
SATIŞ: 435,28

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.090,90
SATIŞ: 3.116,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.064,00
SATIŞ: 3.110,00

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Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,53
SATIŞ: 3.023,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.500,30
SATIŞ: 1.527,80

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,50
SATIŞ: 762,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,13
SATIŞ: 463,31

ALTIN FİYATLARI ÜZERİNDEKİ HAREKETLİLİK SÜRÜYOR!

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 461,70 lira oldu.

İstanbul Kapalıçarşı'da 461,50 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 461,70 liradan, 3 bin 41 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 3 bin 62 liradan, 421 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 425 liradan, 2 bin 972 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 992 liradan, bin 486 liradan alınan Yarım Ziynet bin 496 liradan ve 743 liradan alınan Çeyrek Ziynet 748 liradan satılıyor.

Uzman yorumları ile altın fiyatları son dakika | 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar?

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

"TÜRKİYE, ALTIN İHTİYACININ TAMAMINI ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP"

Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Yücel, salgın sürecinde altının, ülkelerin ekonomileri için stratejik önemini artırdığına değinerek şöyle devam etti:

Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

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Altın fiyatları son dakika | 29 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar? Uzman yorumları ile canlı rakamlar!
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