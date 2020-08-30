52 bin kadın mesleki yeterlilik belgesi aldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2023 hedefleri doğrultusunda belirlenen mesleki yeterlilik belgeli iş gücü sayının 1 milyon kişiyi aştığını belirterek, "Bugüne kadar 969 bin 266 çalışan mesleki yeterlilik belgesine sahip oldu. Bu işgücünün şimdilik sadece 52 bini nitelikli ve belgeli kadınlarımızdan oluşuyor. Bakanlık olarak her zaman kadınlarımızın ve çalışanlarımızın yanındayız. Hedeflerimiz doğrultusunda nitelikli ve belgeli kadınlarımızın sayısı katlanarak artacak"' dedi.Selçuk, nitelikli ve belgeli kadın iş gücünün turizm, konaklama, yiyecek-içecek hizmetleri, toplumsal ve kişisel hizmetler, ticaret, tekstil, hazır giyim, deri, iş ve yönetim, ulaştırma, lojistik ve haberleşme, otomotiv, kimya, petrol, lastik ve plastik, makine gibi sektörlerde yoğunlaştığın kaydetti.