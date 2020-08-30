Otomotivde ÖTV değişikliği kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, ÖTV matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e yükseldi. Yaşanan bu gelişmenin ardından ÖTV matrahı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. ÖTV matrahı nedir, nasıl hesaplanır? ÖTV matrahı artarsa ne olur?

MATRAH NEDİR?

ÖTV mahrahı, son gelişmenin ardından merak konusu oldu. Matrah Vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme verilen isimdir. Bir kazançtaki giderler düştükten sonra, ortaya çıkan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan gelir miktarını oluşturur.