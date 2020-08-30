Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik yatırımcılarını da meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra hediyelik olarak satın almak isteyenler güncel ve anlık altın fiyatları tablosuna göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ise bu alanda en çok ilgiyi görüyor. Uzman yorumlarına göre altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorusunun cevabı da yine yakından takip ediliyor. Peki, 30 Ağustos 2020 bugün gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!
Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.
Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,07
SATIŞ: 435,28
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.090,90
SATIŞ: 3.116,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.064,00
SATIŞ: 3.110,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.963,53
SATIŞ: 3.023,56
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.500,30
SATIŞ: 1.527,80
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 752,50
SATIŞ: 762,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 463,13
SATIŞ: 463,31
TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.
Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.
"TÜRKİYE, ALTIN İHTİYACININ TAMAMINI ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP"
Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.
Yücel, salgın sürecinde altının, ülkelerin ekonomileri için stratejik önemini artırdığına değinerek şöyle devam etti:
Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:
"Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.
UZMAN YORUMLARI
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maviş, aşı ile ilgili çalışmalar ve yeni haber akışlarının altını baskılayabileceğini ifade ederek, "ABD-Çin arasındaki görüşmeler ve süreç altın fiyatlarında yönü belirleyecek" dedi.
Altın fiyatlarında etkili olan başlıklar neler?