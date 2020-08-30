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Son Dakika Haberi: hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Piyasalarda yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle altın kuru yakından takip edilen konular arasında yer alıyor. Uzmanlardan altın fiyatı ile ilgili son dakika yorumları gelirken, altın düşer mi, yükselir mi sorusunun cevabı yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Düğün sezonunun da içinde bulunmamız nedeniyle gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ise bu alanda en çok ilgiyi görüyor. Peki, 30 Ağustos 2020 gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 30.8.2020 10:05 ABONE OL
Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarında yaşanan inişli çıkışlı hareketlilik yatırımcılarını da meraklandırıyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenlerin yanı sıra hediyelik olarak satın almak isteyenler güncel ve anlık tablosuna göz atmadan kuyumcuların yolunu tutmuyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ise bu alanda en çok ilgiyi görüyor. Uzman yorumlarına göre altın fiyatları düşer mi, yükselir mi sorusunun cevabı da yine yakından takip ediliyor. Peki, 30 Ağustos 2020 bugün gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte son dakika haberinin ayrıntıları!

30 AĞUSTOS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK YORUMLAR! ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,07
SATIŞ: 435,28

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.090,90
SATIŞ: 3.116,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.064,00
SATIŞ: 3.110,00

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,53
SATIŞ: 3.023,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.500,30
SATIŞ: 1.527,80

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,50
SATIŞ: 762,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,13
SATIŞ: 463,31

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

"TÜRKİYE, ALTIN İHTİYACININ TAMAMINI ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP"

Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Yücel, salgın sürecinde altının, ülkelerin ekonomileri için stratejik önemini artırdığına değinerek şöyle devam etti:

Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

UZMAN YORUMLARI

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maviş, aşı ile ilgili çalışmalar ve yeni haber akışlarının altını baskılayabileceğini ifade ederek, "ABD-Çin arasındaki görüşmeler ve süreç altın fiyatlarında yönü belirleyecek" dedi.

Altın fiyatlarında etkili olan başlıklar neler?

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Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 30 Ağustos Gram, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
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