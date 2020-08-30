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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören kararı 'de yayımlandı. Uygulamada daha önce uzatılan süre 31 Ağustos'ta sona eriyordu.

AA
Giriş Tarihi: 31.8.2020 00:12 Son Güncelleme: 31.8.2020 01:16 ABONE OL
Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı

Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Son dakika: Kısa çalışma ödeneği 2 ay daha uzatıldı
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