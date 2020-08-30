SON DAKİKA | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları belli oldu

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| zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları belli oldu

oranlarında haberi geldi! Yurt dışı otomobil ithalatını azaltmak ve yerli üretimi desteklemek amacıyla 'de flaş bir karar yayımlandı. Lüks ithal otomobillerde ÖTV oranı artırıldı. Bu ÖTV oranı artışı ile birlikte vatandaşlar için BMW, Mercedes, Ford, Toyota, Audi Volksvagen gibi araçların fiyatları merak konusu oldu. Peki, 30 Ağustos tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan artış kararı ile birlikte ÖTV oranı ne kadar oldu? İşte, yeni otomobil ÖTV oranları...

Giriş Tarihi: 30.8.2020 15:30 Son Güncelleme: 30.8.2020 15:30 ABONE OL
Son Dakika Haberleri | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları

Dün gece oranları ile ilgili flaş bir değişiklik yapıldı ver yürürlüğe girdi. 'de yayımlanan karar göre, otomobil ÖTV oranlarında artışa gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte, ithal lüks otomobillerin ÖTV oranı yüzde altmış ile yüzde yüz otuz arasına yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

ÖTV ORANLARI 2020

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.

Son Dakika Haberleri | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları

Hibrit otomobiller için mevcut korelasyon korunarak bu araçlardaki oranları da eşgüdümlü bir şekilde artırıldı.

ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları

Böylece maliye politikası değişikliğiyle, yüksek fiyatlı ithal otomobillere olan talebin düşük ÖTV oranına tabi otomobillere yönelmesi, bu kapsamda daha az yüksek fiyatlı otomobil ithal edilmesi, yerli otomobil satışının artması, buna bağlı ithalatın miktarının azalması ve kompozisyonunun değişmesi suretiyle daha az ithalat bedeli ödemesi yoluyla cari açığın azalmasına olumlu katkı vermesi hedeflendi.

Son Dakika Haberleri | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları

Örneğin, motor silindir hacmi 1600 cc'yi geçmeyen, matrahı 130 bin lirayı aşan otomobiller için ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 80'e çıkarıldı.

Motor silindir hacmi 2000 cc'yi geçen ÖTV matrahı 170 bin lirayı aşmayan elektrikli otomobiller için vergi oranı yüzde 100'den yüzde 130'a, diğerleri için de yüzde 110'dan yüzde 150'ye yükseltildi.

Son Dakika Haberleri | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları

EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KDV ORANINDA İNDİRİM

Öte yandan, 'de yer alan diğer bir düzenlemeyle halihazırda yüzde 8 KDV oranına tabi eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV oranı yüzde 1'e indirildi.

Son Dakika Haberleri | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları

Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dahil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı.

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SON DAKİKA | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları belli oldu
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