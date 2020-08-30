SON DAKİKA | ÖTV zammı ile yeni oranlar nasıl oldu? 2020 Ağustos ÖTV değişikli ve oranları burada

Dün gece ÖTV oranları ile ilgili flaş bir değişiklik yapıldı ver yürürlüğe girdi. Resmi Gazete'de yayımlanan karar göre, otomobil ÖTV oranlarında artışa gidildi. Yeni düzenleme ile birlikte, ithal lüks otomobillerin ÖTV oranı yüzde altmış ile yüzde yüz otuz arasına yükseldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığınca cari açık üzerinde yüksek düzeyli olumsuz etkiye sahip olan otomobil ithalatının azaltılması amacıyla motor silindir hacmi aralıkları ve özel tüketim vergisi matrahları esas alınarak düzenlemeye gidildi.

ÖTV ORANLARI 2020

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.