Yeni Ekonomik Program açıklanacak

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamının hafta başında açıklanmasıyla ekonomideki veri gündemi yeniden hareketlenecek. Enflasyon ve ihracat rakamlarının ardından gözler, eylülde açıklanması beklenen Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) çevrilecek.Kovid-19'un etkilerinin en yoğun yaşandığı söz konusu döneme ilişkin büyüme rakamları 31 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve yıllık gayri safi yurt içi hasıla verileri TÜİK tarafından duyurulacak. Gelecek hafta gözlerin çevrileceği bir diğer veri ise enflasyon rakamları olacak. TÜİK, 3 Eylül Perşembe günü ağustosa ilişkin tüketici fiyat endeksi ile yurt içi üretici fiyat endeksini açıklayacak. Ticaret Bakanlığı tarafından da 2 Eylül'de ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin açıklanması bekleniyor.İşsizlik rakamları ise 10 Eylül'de belli olacak. Pandeminin özel sektör üzerindeki etkileri bakımından 14 Eylül Pazartesi günü duyurulacak ciro endeksleri, perakende satış endeksleri ve sanayi üretim endeksi de yakından takip edilecek. 15 Eylül'de ağustos ayı bütçe sonuçları açıklanacak. Aynı gün, son aylarda yüksek artış hızıyla dikkati çeken konut satış istatistikleri de belli olacak. Türkiye ekonomisinin üç yıllık yol haritası niteliğini taşıyan YEP'in de eylül ayında açıklanması bekleniyor.