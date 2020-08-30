Ziraat Katılım’dan ekonomiye 51 milyar TL

Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, 2020 yılı ikinci çeyrek verilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ziraat Katılım'ın toplam aktiflerinin 2019 yılı sonuna göre 2020 ikinci çeyreğinde yüzde 27 artışla 46.1 milyar TL'ye ulaştığını aktaran Özdemir, toplanan fonların ise yine aynı döneme göre yüzde 30 artışla 33 milyar TL olduğunu belirtti. Özdemir, "Ziraat Katılım, 2020 ikinci çeyreğini 138.3 milyon TL kâr ile tamamladı. Türkiye genelinde şube ağını yaygınlaştıran Ziraat Katılım yurtiçinde 45 ilde 101 şubeye ulaştı" ifadelerini kullandı.İkinci çeyrek sonunda müşterilerine toplam 5 milyar TL'lik finansman sağladıkları bilgisini veren Özdemir, şöyle konuştu: "Kullandırdığımız nakdi fonlar önceki yıla göre yüzde 35 artışla 33.1 milyar TL'ye çıkarken nakdi ve gayri nakdi finansman toplamı 51 milyar TL oldu. Bu dönemde 10 adet kira sertifikası ihracını başarılı bir şekilde tamamladık. Bu ihraçlarımızdan 5.5 milyar TL fonlama temin edildi."