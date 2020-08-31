Altın fiyatları son dakika haberi: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

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son dakika haberi: İlk işlem gününde gram ve fiyatları ne kadar, kaç TL? fiyatları

son dakika haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor. Yeni haftaya girmemizle birlikte altın alış ve satış işlemi yapacak olan vatandaşlar 'bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL' sorusunun yanıtını araştırıyor. Peki, dünya genelinde ve 'da haftanın ilk işlem gününe altın fiyatları nasıl başladı? Aşağıda, 31 Ağustos pazartesi gününe ait gram, tam, yarım, Ata, Cumhuriyet ve fiyatları yer almaktadır...

Giriş Tarihi: 31.8.2020 07:32 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde hareketli seyrediyor. Hediye veya yatırım amacı ile altın satın almak isteyen vatandaşlar bugüne ait canlı altın fiyatları ve değişim grafiklerini araştırıyor. En çok merak edilen konular arasında altın fiyatları yer alıyor. Peki 31 Ağustos tarihli altın fiyatları ne durumda? Bu başlık altından, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, gram ve fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK YORUMLAR! ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,07
SATIŞ: 435,28

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.090,90
SATIŞ: 3.116,10

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.064,00
SATIŞ: 3.110,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.963,53
SATIŞ: 3.023,56

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.500,30
SATIŞ: 1.527,80

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,50
SATIŞ: 762,50

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,13
SATIŞ: 463,31

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

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Altın fiyatları son dakika haberi: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları
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