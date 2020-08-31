Altın fiyatları son dakika haberi: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hareketli seyrediyor. Hediye veya yatırım amacı ile altın satın almak isteyen vatandaşlar bugüne ait canlı altın fiyatları ve değişim grafiklerini araştırıyor. En çok merak edilen konular arasında Kapalıçarşı altın fiyatları yer alıyor. Peki 31 Ağustos tarihli altın fiyatları ne durumda? Bu başlık altından, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.
Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 419,07
SATIŞ: 435,28
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.090,90
SATIŞ: 3.116,10
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.064,00
SATIŞ: 3.110,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.963,53
SATIŞ: 3.023,56
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.500,30
SATIŞ: 1.527,80
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 752,50
SATIŞ: 762,50
GRAM ALTIN
ALIŞ: 463,13
SATIŞ: 463,31
TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.
Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.