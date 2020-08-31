Altın fiyatları son dakika haberi: İlk işlem gününde gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Kapalıçarşı fiyatları

Haftanın ilk işlem gününde altın fiyatları hareketli seyrediyor. Hediye veya yatırım amacı ile altın satın almak isteyen vatandaşlar bugüne ait canlı altın fiyatları ve değişim grafiklerini araştırıyor. En çok merak edilen konular arasında Kapalıçarşı altın fiyatları yer alıyor. Peki 31 Ağustos tarihli altın fiyatları ne durumda? Bu başlık altından, Cumhuriyet, Ata, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.

30 AĞUSTOS BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Bu sabah saatlerinden itibaren kurdaki son durum yine merak konusu oldu. Altının gram fiyatındaki inişli çıkışlı hareketlilik nedeniyle günce fiyatlar yakından takip ediliyor.

UZMANLARDAN KRİTİK YORUMLAR! ALTIN DÜŞER Mİ, YÜKSELİR Mİ?

Altın kurundaki hareketlenme sebebiyle uzmanlardan da önemli yorumlar ve kritik uyarılar gelmeye devam ediyor.