Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek sağlayan kısa çalışma ödeneği ile ilgili son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ödenek süresinin uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda verilen ödeneğin; hesaplara yatacağı tarihler de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşte tüm gelişmeler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Pandemi sürecinde vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan kısa çalışma ödeneği son dönemde özellikle bu ödenekten faydalanan vatandaşlarca gündem maddeleri arasında yerini alıyordu. Bugün resmi gazetede yer alan bilgiye göre ödeneğin Ekim ayına kadar devam edeceği bildirildi…