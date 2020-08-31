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Bu ay ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?

, koronavirüs salgını sürecinde iş veren ve çalışanlar için büyük bir maddi destek imkânı sağlamaya devam ediyor. Bu noktada geçici yasa olarak yürürlüğe giren bu düzenlemenin süresinin dolmasıyla beraber yayınlanan yeni genelgeyle ödeneğin bir süre daha verileceği bildirildi. Peki, Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Bu ay kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.8.2020 16:36 ABONE OL
Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek sağlayan ile ilgili son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ödenek süresinin uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda verilen ödeneğin; hesaplara yatacağı tarihler de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşte tüm gelişmeler…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK, YATTI MI?

Pandemi sürecinde vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan kısa çalışma ödeneği son dönemde özellikle bu ödenekten faydalanan vatandaşlarca gündem maddeleri arasında yerini alıyordu. Bugün resmi gazetede yer alan bilgiye göre ödeneğin Ekim ayına kadar devam edeceği bildirildi…

Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?
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