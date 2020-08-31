Bu ay Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak, yattı mı?

Koronavirüs salgını sürecinde vatandaşlara maddi destek sağlayan kısa çalışma ödeneği ile ilgili son olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından ödenek süresinin uzatıldığı bildirilmişti. Bu kapsamda verilen ödeneğin; hesaplara yatacağı tarihler de vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı? İşte tüm gelişmeler…
Pandemi sürecinde vatandaşlara maddi destek amaçlı sağlanan kısa çalışma ödeneği son dönemde özellikle bu ödenekten faydalanan vatandaşlarca gündem maddeleri arasında yerini alıyordu. Bugün resmi gazetede yer alan bilgiye göre ödeneğin Ekim ayına kadar devam edeceği bildirildi…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.