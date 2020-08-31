Dış ticaret açığı Temmuz ayında yüzde 18,2 azaldıi

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 azalarak 15 milyar 12 milyon dolar, ithalat yüzde 7,9 azalarak 17 milyar 709 milyon dolar olarak gerçekleşti.

OCAK-TEMMUZ DÖNEMİNDE İHRACAT YÜZDE 13,7, İTHALAT YÜZDE 3,9 AZALDI

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13,7 azalarak 90 milyar 15 milyon dolar, ithalat yüzde 3,9 azalarak 116 milyar 605 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında enerji ürünleri ve altın hariç ihracat yüzde 2,7, ithalat yüzde 10,5 azaldı Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2020 Temmuz ayında yüzde 2,7 azalarak 14 milyar 972 milyon dolardan, 14 milyar 562 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,5 azalarak 14 milyar 910 milyon dolardan, 13 milyar 348 milyon dolara geriledi.

Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç dış ticaret fazlası Temmuz ayında 1 milyar 214 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret hacmi yüzde 6,6 azalarak 29 milyar 882 milyon dolara geriledi. Söz konusu ayda enerji ve altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 109,1 oldu.

DIŞ TİCARET AÇIĞI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 18,2 AZALDI

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 18,2 azalarak 3 milyar 297 milyon dolardan, 2 milyar 697 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Temmuz ayında yüzde 82,9 iken, 2020 Temmuz ayında yüzde 84,8'e yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Temmuz döneminde yüzde 55,6 arttı

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 55,6 artarak 17 milyar 85 milyon dolardan, 26 milyar 590 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 85,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 77,2'ye geriledi.

TEMMUZ AYINDA İMALAT SANAYİNİN TOPLAM İHRACATTAKİ PAYI YÜZDE 95,1 OLDU

Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Temmuz ayında imalat sanayinin payı yüzde 95,1, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 2,8, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,6 oldu.

Ocak-Temmuz döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,4, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,5, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

TEMMUZ AYINDA ARA MALLARININ TOPLAM İTHALATTAKİ PAYI YÜZDE 72,3 OLDU

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Temmuz ayında ara mallarının payı yüzde 72,3, sermaye mallarının payı yüzde 15,3 ve tüketim mallarının payı yüzde 12,2 oldu.

Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Temmuz döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,2, sermaye mallarının payı yüzde 13,9 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,6 oldu.

TEMMUZ AYINDA EN FAZLA İHRACAT YAPILAN ÜLKE ALMANYA OLDU

Temmuz ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 468 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 973 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 952 milyon dolar ile ABD, 743 milyon dolar ile Irak, 704 milyon dolar ile Fransa takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,2'sini oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 8 milyar 567 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 5 milyar 570 milyon dolar ile ABD, 5 milyar 428 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 816 milyon dolar ile Irak ve 4 milyar 233 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ini oluşturdu.

İTHALATTA İLK SIRAYI ÇİN ALDI

İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Temmuz ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 912 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 1 milyar 835 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 233 milyon dolar ile Rusya, 970 milyon dolar ile ABD, 962 milyon dolar ile Irak izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 39,0'ını oluşturdu.

Ocak-Temmuz döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 12 milyar 288 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 10 milyar 948 milyon dolar ile Almanya, 9 milyar 964 milyon dolar ile Rusya, 7 milyar 32 milyon dolar ile ABD ve 4 milyar 654 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,5'ini oluşturdu.

MEVSİM VE TAKVİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ SERİYE GÖRE İHRACAT YÜZDE 15,4 ARTTI

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,4, ithalat yüzde 9,7 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat aynı kaldı, ithalat ise yüzde 3,2 azaldı.

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ ÜRÜNLERİN İMALAT SANAYİ İHRACATI İÇİNDEKİ PAYI YÜZDE 2,9 OLDU

Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Temmuz ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 95,1'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 2,9'dur. Ocak-Temmuz döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,4 oldu.

Temmuz ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 82,3'tür. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,3'tür. Ocak-Temmuz döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,4'tür. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,2 oldu.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Temmuz ayında 14 milyar 264 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Temmuz ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,7 azalarak 14 milyar 264 milyon dolar, ithalat yüzde 6,6 azalarak 17 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Temmuz ayında dış ticaret açığı yüzde 10,7 azalarak 3 milyar 221 milyon dolardan, 2 milyar 876 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Temmuz ayında yüzde 82,4 iken, 2020 Temmuz ayında yüzde 83,2'ye yükseldi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde 85 milyar 140 milyon dolar oldu

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Temmuz döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 13,8 azalarak 85 milyar 140 milyon dolar, ithalat yüzde 4,5 azalarak 111 milyar 668 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Temmuz döneminde dış ticaret açığı yüzde 46,5 artarak 18 milyar 105 milyon dolardan, 26 milyar 528 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Temmuz döneminde yüzde 84,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 76,2'ye geriledi.

