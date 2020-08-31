Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek?

Tüm dünya ile birlikte ülkemizde de etkisini sürdüren coronavirüs pandemisi çalışma hayatında da olumsuzluklar oluşturdu. Bazı şirketlerde çalışanların bir kısmı ücretsiz izne ayrılmak durumunda kaldı. Bu durumda olan vatandaşlarımız için devlet tarafında kısa çalışma ödeneği adı verilen maaş sistemi oluşturularak geçim sıkıntısı yaşanmasının önüne geçildi. Öte yandan pandemi başından bu yana bu ödeneği alan vatandaşlarımız Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan yeni kararla birlikte Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Cumhurbaşkanlığı tarafından alınan yeni karara ilişkin detaylar ve Kısa çalışma ödeneği ne zaman bitecek? Sorusunun cevabı şöyle;