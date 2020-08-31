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uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı?

Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs pandemisi nedeniyle geçici yasa olarak uygulamaya giren süresi yeniden uzatıldı. Cumhurbaşkanı kararı ile resmi gazete üzerinden yayımlanan genelgede 31 Ağustos yani bugün sona eren ödeneğin vatandaşlara ödenmeye devam edeceği bildirildi. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı? İşte detaylar…

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Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı?

süresine ilişkin gelen son dakika haberine göre; ödeneğin süresinin iki ay daha uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı kararı bugün yayınlanan resmi gazete üzerinden bildirilirken pandemi sürecinde verilen bu maddi destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zamana kadar uzatıldığını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ülkemizde görülen koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan ödenek kısa çalışma ödeneği verilen karara göre yeniden uzatıldı…

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı?

AÇIKLAMA GELDİ!

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, '' süresinin 2 ay daha uzatıldığını duyurdu.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26.03.2020 tarihinde başlatılan 'Kısa Çalışma Ödeneği' mevcut faydalananlar için, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 2 ay daha uzatılmıştır" ifadelerine yer verdi.

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Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı?
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