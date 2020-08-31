Kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılan "dökme etil alkol" vergisine düzenleme

Konuya ilişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Nihai Kullanım Mevzuatı Kapsamında İndirimli Gümrük Vergisi Uygulanacak Tarım Ürünleri Listesi'nden "dökme etil alkol" satırı çıkarıldı. Buna göre, kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere dökme etil alkol ithalatında nihai kullanım kapsamında marttan bu yana yüzde sıfır olan gümrük vergisi, yerli biyoetanol üreticisinin korunması amacıyla daha önce olduğu gibi yüzde 10 olarak uygulanacak.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla talep artışı yaşanan kolonya ve dezenfektan üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen dökme etil alkolde gümrük vergisi, 25 Mart'ta Resmi Gazete'te yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı çerçevesinde sıfırlanmıştı.

Yeni karar, 15 gün sonra yürürlüğe girecek.