Son dakika | Bakan Albayrak'tan önemli değerlendirme: Dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi.

Son dakika haberi... Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yeni tip koronavirüs salgını ve kısıtlama tedbirlerinin etkisiyle yüzde 9,9 küçüldü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından 2. çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

GSYİH ORANIMIZ DÜNYA ÜLKELERİNE KIYASLA İYİ BİR SONUÇ VERDİ

Bakan Albayrak, "Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2. çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli." dedi.

'V' ÇIKIŞI GSYİH VERİLERİNDE DE GÖRECEĞİZ

Albayrak "Milli ekonomi hedefleri, İstihdama dayalı üretim, Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021'e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz." açıklamasında bulundu.