SON DAKİKA: ÖTV zammı ne kadar, kaç TL? ÖTV zammı otomobil fiyatları için ne anlama geliyor?

Resmi Gazete'de pazar gecesi yayımlanan son dakika ÖTV zammı kararı sonrası vatandaşlar, düzenlemenin detaylarını araştırmaya başladı. Cari açığa negatif etki eden lüks otomobil ithalatını sınırlamak ve vatandaşı yerli üretim araçlara teşvik etmek amacıyla araç alış satış işlemleri için ÖTV'de artış kararı alındı. Peki, yayımlanan bu kararın ardından ÖTV zammı otomobil fiyatları ve araç özelliklerine göre satış rakamlarına nasıl etki edecek? İşte, otomobil türlerine göre ÖTV oranları...

ÖTV ORANLARI 2020

Türkiye'de 1600 cc altı yüzde 60 ÖTV oranına tabi olan otomobillerin neredeyse tamamı (yüzde 99,3'ü), 1600 cc üzeri otomobillerin ise tamamı ithal ediliyor. Bu grup otomobillere uygulanan ÖTV oranlarında artışa gidilirken, 1600 cc altında olup yerli imalatın yoğunlaştığı alanda da vergisiz satış bedeli 70 bin liradan 85 bin liraya artırılarak yerli üreticiye ve yerli sanayiye destek verilmesi amaçlandı.