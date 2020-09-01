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3,2 milyon lira fındık üreticilerinin hesaplarında!

ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'ya ürünlerini teslim eden fındık üreticilerine alım bedellerini hemen ödediklerini kaydetti. Pakdemirli, "Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı" dedi.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 1.9.2020 12:49 ABONE OL
3,2 milyon lira fındık üreticilerinin hesaplarında!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini kaydeden Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

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3,2 milyon lira fındık üreticilerinin hesaplarında!
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