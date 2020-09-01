3,2 milyon lira fındık üreticilerinin hesaplarında!

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli Twitter hesabından, fındık alımlarına ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Fındık alım bedellerinin hemen ödendiğini kaydeden Pakdemirli, "Başta Giresun fındık üreticilerimiz olmak üzere, Toprak Mahsulleri Ofisine (TMO) ürünlerini teslim eden üreticilerimize fındık alım bedellerini hemen ödüyoruz. Bugün itibarıyla 3,2 milyon lira üreticilerimizin hesaplarına yatırıldı. Bereketli olsun" ifadelerini kullandı.