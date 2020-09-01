Ankara’da esnek çalışmaya geçiliyor

Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, Ankara Valiliği, kamu çalışanları için esnek çalışma saatleri belirlendiğini açıkladı. Yayımlanan genelgeye göre, 1 Eylül tarihinden itibaren çalışanların belirlenen esaslara uygun olarak çalışmaya başlayacakları belirtildi. Genelgede, "Cumhurbaşkanlığı Genelgeleri doğrultusunda hamile ve kronik hastalığı olanların idari izinli sayılması, 10 yaş ve daha küçük yaşta çocukları olan kadın personelin ikinci bir emre kadar evden çalışması, diğer personelin dönüşümlü (haftalık) olarak çalışması ve dönüşüm sistemi içerisinde büroda bulunmayacak olan personelin mahalle denetim ekiplerinde görev yapmasının planlanması uygun görülmüştür" denildi. Vali Vasip Şahin imzalı genelge, ilgili kurum ve kuruluşlara gönderildi. Buna göre bugünden itibaren Ankara'da kamu kurumlarında bu önlemler kapsamında çalışılacak.