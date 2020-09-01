Gençlerin roketleri gökyüzüyle buluşuyor

TEKNOFEST'TE geri sayım başladı. Salgın nedeniyle ziyaretçi katılımının olmayacağı festival, 24-27 Eylül arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde yapılacak. 21 farklı kategoride düzenlenecek yarışmalar bugün Roket ve Elektrikli Araç Yarışması ile başlıyor. Roket Yarışması 1-13 Eylül arasında Tuz Gölü'nde yapılacak. İlk gün sahaya inerek incelemeler yapacak takımlar 2 Eylül'den itibaren atışlarına başlayacak.Alçak, orta ve yüksek irtifa kategorilerinde gerçekleştirilen yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri takım olarak katılıyor. Bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Yüksek İrtifa Kategorisinde takımlar 20 bin feet irtifaya atış yapacaklar. Sürdürülebilir enerji ile çevre dostu bir dünyaya götürecek araçlar için TÜBİTAK tarafından 2005'ten beri düzenlenen Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışması gerçekleştiriliyor. Gençlerin alternatif enerjili elektrikli araçlarını yarıştırdıkları yarışma Elektromobil (Batarya Elektrikli) ve Hidromobil (Hidrojen Enerjili) olmak üzere iki kategoriden oluşuyor. Heyecan dolu yarışların adresi ise 1-6 Eylül tarihleri arasında Kocaeli Körfez Yarış Pisti olacak. Geleceği şekillendirilecek otonom araçlar için Robotaksi Binek Otonom Araç Yarışması ise 7-10 Eylül'de Kocaeli Bilişim Vadisi'nde yapılacak.