2020 Kısa Çalışma Ödeneği süresi uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman sona erecek? Resmi gazetede yayımlandı!

Kısa çalışma ödeneği süresine ilişkin gelen son dakika haberine göre; ödeneğin süresinin iki ay daha uzatılmasına karar verildi. Cumhurbaşkanı kararı bugün yayınlanan resmi gazete üzerinden bildirilirken pandemi sürecinde verilen bu maddi destekten faydalanan vatandaşlar ödemelerin ne zamana kadar uzatıldığını merak ediyor. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği uzatıldı mı? Kısa çalışma ödeneği ne zamana kadar devam edecek, uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI, NE ZAMAN YATACAK?

Ülkemizde görülen koronavirüs salgınının hem işveren hem de çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan ödenek kısa çalışma ödeneği verilen karara göre yeniden uzatıldı…