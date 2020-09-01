Kısa çalışmadan 3.5 milyon kişi yararlandı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği uygulamasının başladığı tarihten itibaren 3 milyon 576 bin 805 kişinin kısa çalışma ödeneğinden yararlandığını, temmuzda da 1 milyon 595 bin 467 kişinin ödenekten yararlanmaya devam ettiğini bildirdi. Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinden etkilenen işyerlerinden 30 Haziran'a kadar kısa çalışma ödeneği başvurusunda bulunan ve bu uygulamadan yararlanma süresinin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla 2 ay daha uzatıldığını hatırlattı. Normal faaliyetine başladığı için uzatmadan faydalanmak istemeyen veya daha önce uygulanan çalışılmayan süreleri azaltmak isteyen işverenlerin bu durumu İŞKUR İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezleri'ne bildirmeleri gerektiğini belirten Bakan Selçuk, "Normalleşme Desteği" adı altında desteklerini sürdüreceklerini vurguladı.