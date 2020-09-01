Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 1 Eylül Salı Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Altın kurunda son haftalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik bugün de devam ediyor. Ayın ilk gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı nedeniyle kur ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzmanlardan altın düşer mi, yükselir mi sorusuna cevap olarak kritik yorumlar da peş peşe geliyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları canlı ve anlık olarak aşağıdan takip edebilirsiniz. Peki, 1 Eylül 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Yeni ayın ilk gününe yükseliş ile başlayan altının gram fiyatı birçok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durumu canlı ve anlık veriler ile sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.
En çok ilgiyi gören gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum şöyle;
ATA ALTIN
CUMHURİYET ALTIN
GRAM ALTIN
YARIM ALTIN
ÇEYREK ALTIN
TAM ALTIN
BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAYBETTİRDİ, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.
TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.
Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.
UZMAN YORUMLARI
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maviş, aşı ile ilgili çalışmalar ve yeni haber akışlarının altını baskılayabileceğini ifade ederek, "ABD-Çin arasındaki görüşmeler ve süreç altın fiyatlarında yönü belirleyecek" dedi.
Altın fiyatlarında etkili olan başlıklar neler?