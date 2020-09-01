Son Dakika Haberi: Altın fiyatları hareketlendi! 1 Eylül Salı Gram ve Çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL? Altın düşer mi, yükselir mi?

Altın kurunda son haftalarda yaşanan inişli çıkışlı grafik bugün de devam ediyor. Ayın ilk gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı nedeniyle kur ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Uzmanlardan altın düşer mi, yükselir mi sorusuna cevap olarak kritik yorumlar da peş peşe geliyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları canlı ve anlık olarak aşağıdan takip edebilirsiniz. Peki, 1 Eylül 2020 bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

1 EYLÜL ALTIN FİYATLARI SON DURUM

Yeni ayın ilk gününe yükseliş ile başlayan altının gram fiyatı birçok kişi tarafından merakla takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki son durumu canlı ve anlık veriler ile sabah.com.tr'den öğrenebilirsiniz.

GRAM VE ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

En çok ilgiyi gören gram ve çeyrek altın fiyatlarındaki son durum şöyle;