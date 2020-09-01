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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? , hangi tarihte sona erecek?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizi de etkisi altına alan coronavirüs pandemisi küresel anlamda son dakika olayları yaşanmaya devam ederken salgın, iş dünyasında da olumsuzluklar yaşanmasına neden oldu. Ülkemizde de salgın sürecinde kimi kuruluşlarda çalışanların bir kısmı ücretsiz izne ayrıldı. Bu durumda vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı yaşamaması adına devlet tarafından kısa çalışma ödeneği ismiyle muhtaç olanlara maaş verilmeye başlandı. Salgın başından günümüze kadar devam eden uygulamanın ne zaman uzatılıp uzatılmayacağını merak edenler kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, ne zaman bitecek? Sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Peki, Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu, ne zaman, hangi tarihte sona erecek? İşte son dakika gelişmesinin tüm detayları…

Giriş Tarihi: 2.9.2020 00:37 Son Güncelleme: 2.9.2020 00:37 ABONE OL
SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

Dünya geneliyle birlikte ülkemizde de etkili olmaya devam eden koronavirüs pandemisi nedeniyle iş dünyasında da bazı değişimler olmuştu. Bazı kuruluşlarda çalışanların bir kısmı ücretsiz izne çıkarılmak durumunda kalınmıştı. Çalıştıkları kurumlar tarafından ücretsiz izne ayrılan vatandaşlarımızın geçim sıkıntısı yaşamaması adına devlet tarafından kısa çalışma ödeneği adında şartları sağlayanlara maaş ödeme sistemi başlatılmıştı. Corona virüs salgınının başlangıcından günümüze kadar süren ödemelerin ne zaman son bulacağı ve süresinin uzatılıp uzatılmayacağı vatandaşlarımız tarafından en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Bu kapsamda bitecek, uzatıldı mı? sorusu üzerinde araştırmalar yoğunlaşıyor.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI? İŞKUR İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile İŞKUR tarafından ödemeleri yapılan kısa çalışma ödeneğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tarafından son dakika kararı açıklandı. Detaylar şöyle;

SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
  • Cumhurbaşkanı Kararıyla kısa çalışma ödeneğinin süresi iki ay daha uzatıldı.
  • Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
  • Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.
  • Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.
SON DAKİKA! Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?

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Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı, devam ediyor mu? Kısa çalışma ödeneği ne zaman, hangi tarihte sona erecek?
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