‘Türkiye artık uzaya erişebilen bir ülke’

Savunma Sanayii Başkanı Demir, aHaber'de katıldığı canlı yayında Türkiye'nin uzayla imtihanını değerlendirdi. Uydu imalatı ve testi için bütün ekipmanların mevcut olduğunu vurgulayan Demir önemli açıklamalar yaptı: "Füze sistemlerimiz için çalışmalar devam ederken, bunun bir parçası olarak da uzaya erişim çalışmaları devam ediyor. İki yıl önce yaptığımız atışı yeni duyurmuş olduk. Bu uzaya ulaşabileceğimiz ve orada bir uzay aletini veya bir roketi hareket ettirebileceğimiz, çeşitli manevralar yaptırabileceğimizin gösterimi oldu. Bu konuda ilk hedefimiz mikro uydu fırlatma sistemi projesi ki burada da ilk hedefimiz 100 kg ağırlığındaki bir faydalı yükü en az 400 km civarında bir alçak dünya yörüngesine yerleştirmek. Bunun da 2025 yılına kadar gerçekleşmesini bekliyoruz. Test çalışmalarımız başarıyla yürüyor. Roket motorlarında alınan mesafe memnuniyet verici. Artık Türkiye uzaya erişebilen bir ülke. Uzaya inip çıkmak değil, uzaydan manevra yaptırabilen bir ülke oldu." ANKARACumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı projesiyle ilk yerli sonda roketi, uzay sınırını geçen ilk Türk aracı oldu. Projeyle 100 kg ve altındaki mikro uydular 400 km yükseklikteki alçak dünya yörüngesine yerleştirilebilecek