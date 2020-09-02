2 Eylül Çarşamba altın fiyatları son dakika: Bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Corona virüsü nedeniyle inişli çıkışlı grafiğe sahip olan altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın düşer mi daha da yükselir mi sorusu bu bağlamda büyük önem taşıyor. Haberimizin içerisinden tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu sorusunun yanıtına ulaşabilir, canlı rakamlar ile uzman yorumlarını görebilirsiniz. İşte son dakika haberinin detayları!
Altın fiyatları canlı rakamlar ve uzman yorumları şu şekilde;
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.102,90
SATIŞ: 3.127,30
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.100,00
SATIŞ: 3.147,00
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.505,90
SATIŞ: 1.533,20
TAM ALTIN
ALIŞ: 2.991,72
SATIŞ: 3.051,07
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 755,30
SATIŞ: 765,30
GRAM ALTIN
ALIŞ: 464,68
SATIŞ: 464,82
BU HAFTA BORSA VE DOLAR KAYBETTİRDİ, ALTIN VE AVRO KAZANDIRDI
Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,84, dolar/TL yüzde 0,07, değer kaybetti, altının gram satış fiyatı yüzde 1,16, avro/TL yüzde 0,94 değer kazandı.
BIST 100 endeksi, en düşük 1.083,14, en yüksek 1.118,24 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,84 azalarak 1.100,55 puandan tamamladı.
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,16 kazanımla 461,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,12 artışla 3.061,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 740,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 748,00 liraya çıktı.
TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?
Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.
Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.
Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.
Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.
UZMAN YORUMLARI
Ekonomist Belgin Maviş A Para'da altın fiyatları hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maviş, aşı ile ilgili çalışmalar ve yeni haber akışlarının altını baskılayabileceğini ifade ederek, "ABD-Çin arasındaki görüşmeler ve süreç altın fiyatlarında yönü belirleyecek" dedi.