Bakan Ersoy ile bir araya gelmişti! Alman siayasetçi Friedhelm Ost'tan Türkiye'ye büyük övgü

İNGİLİZ BÜYÜKELÇİ CHILCOTT: DÜNYADAKİ CENNET, KEKOVA



Antalya'nın Kaş ve Demre ilçelerini gezen İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott da şu izlenimlerini paylaştı: "Demre ve Kaş tarihi, doğası ve deniziyle beklediğimin çok üstünde harika yerler. Tarihi çok zengin. Görülmesi gereken çok yer var. Her yönüyle tam bir cazibe merkezi. Andriake Antik Kenti, Likya Uygarlıkları Müzesi, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti beni çok etkiledi. Kekova inanılmaz bir yer, herhalde bu dünyadaki cennet. Türkiye'deki bölge müzelerinin standardı çok yüksek. Ailemle birlikte bu bölgeye mutlaka tatile geleceğim. İngilizler bu bölgeyi çok seviyor. Bu bölgeyi görünce, İngiliz hemşehrilerimin bu bölgeyi neden çok sevdiğini anladım. Patara'yı dünya tanımış oldu. İngiliz hemşehrilerim Kaş, Kalkan ve Fethiye yöresine yoğun olarak tatile geliyor. Birçoğu ev alarak buralarda yaşamını sürdürüyor. Hemşehrilerime Demre'yi de tavsiye edeceğim. Demre tarihi zenginliği, doğası, deniziyle görülmesi ve yaşanması gereken bir yer. Ayrıca tatil konusunda Türkiye güvenli bir ülke."