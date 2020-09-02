Çiftçiyi faiz yükünden kurtarıyoruz

Sosyal medya hesabından, Türkşeker'in bu yıl üreticilere yaptığı ödemelere ilişkin değerlendirmede bulunan Bakan Berat Albayrak, "Çiftçilerimizi faiz yükünden kurtararak destekliyoruz. Ülkemizin ve sofralarımızın bereketi çiftçilerimizin ve üretimin daima yanındayız" ifadelerini kullandı.Malatya Şeker Fabrikası'nın 65'inci pancar alım kampanyasında konuşan Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezer ise "Bu kampanya döneminde 15 fabrikada 7 milyon 300 bin ton şeker pancarını işleyeceğiz ve buradan 950 bin ton şeker üretimi bekliyoruz" şeklinde konuştu. Sönmezer, yerli üretimde milli değer markasını oluşturan Türkşeker'in sektörde lider konumunu daha da güçlendirmek adına belirledikleri istikamette alacakları aksiyonlarla çalışmalarına ara vermeden hızlı ve kararlı bir şekilde devam ettiğini dile getirdi. Sönmezler, "Çevreye duyarlı, asgari maliyet ve azami azimle şeker üretmeye devam edeceğiz" dedi.Türkşeker Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezer'in verdiği bilgiye göre, bu yıl 1.400 yerleşim briminde, 38 bin 200 üretici tarafından 1 milyon 242 bin 792 dekar alanda pancar ekimi gerçekleştirildi. Türkşeker'in hâlâ şeker kotasında yüzde 36 gibi önemli bir paya sahip olduğunu söyleyen Sönmezer, "94 yıllık mazisi, marka değeri kalifiye personeli, deneyimi, bilgi birikimi, yaygın teşkilat yapısıyla ülkemiz şeker sektöründe öncü ve lider olma özelliğini devam ettirmektedir" dedi.