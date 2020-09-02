Kapalıçarşı'da gram altın fiyatları geriledi

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 751,00 lira, Cumhuriyet altını 3.073,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,96 düşüşle 463,20 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|467,50
|467,70
|463,00
|463,20
|Cumhuriyet Ata Lira
|3.082,00
|3.103,00
|3.052,00
|3.073,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|426,60
|429,60
|422,50
|426,50
|Lira(Tam) Ziynet
|3.012,00
|3.032,00
|2.983,00
|3.003,00
|Yarım Ziynet
|1.506,00
|1.516,00
|1.492,00
|1.502,00
|Çeyrek Ziynet
|753,00
|758,00
|746,00
|751,00
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