Ağustos ayı KÇÖ kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi de duyurdu. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, bu ay ne zaman yatar? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı…