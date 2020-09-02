Selzede esnafa 100 bin TL kredi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan ve selden etkilenen esnafa ve KOBİ'lere verilecek faizsiz kredinin detayları belli oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, KOSGEB tarafından sel bölgesine yönelik olarak başlatılan "Acil Destek Kredisi Programı" kapsamında işletmelerin 100 bin liraya kadar kredi kullanabileceğini açıkladı. Kredinin ilk bir yıl ödemesiz olacağını belirten Varank, "Krediye ait faizin tamamını KOSGEB karşılayacak" ifadelerini kullandı. Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu da devreye girecek. Selden etkilenen işletmeler durumlarını valilik, kaymakamlık gibi ilgili resmi makamlardan belgelendirerek programdan yararlanabilecek.Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, işletme başına 100 bin TL üst limitli kredinin faizinin tamamının KOSGEB tarafından karşılanacağını belirtti. İşletmelerin krediyi sıfır faizli olarak kullanacağının altını çizen Varank, "Kredi vadesinin ilk 12 ayı ödemesiz olacak. Daha sonra ödemeler, 3'er aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay olarak yapılacak. Biz bu mekanizmayı daha önce; Elazığ ve Malatya depremlerinden zarar gören firmalarımız için kullanmıştık. Düzce ve İstanbul- Eminönü'nde yaşanan sel hadiselerinde de KOSGEB hemen devreye girmiş ve yaraları hızlıca sarmıştı" dedi.Teminat sıkıntısı çeken KOBİ ve işletmeler için Kredi Garanti Fonu'nun devreye gireceğini bildiren Varank, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalınma İdaresi (DOKAP) üzerinden AFAD'a 20 milyon lira aktardıklarını ifade etti. Bu kaynak, zarar gören köy yollarının acil ihtiyaçları için kullanılacak.