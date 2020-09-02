Vakıfbank’tan ekonomiye 250 milyon dolar

VAKIFBANK Dünya Bankası'ndan ekonomiye uzun vadeli kaynak sağladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi altında temin edilecek kredinin vadesi ilk 7 yılı ana para ödemesiz olmak üzere 23 yıl olarak belirlendi. Söz konusu kredi, Vakıfbank'ın uluslararası kalkınma bankaları özelinde tek seferde temin edeceği 'en büyük montanlı kredi' olma özelliğini taşıyor. 250 milyon dolar tutarındaki kredi ile Vakıfbank, pandemi sürecinden en çok etkilenen sektörlere destek sağlayarak bu dönemde de reel ekonomiyi finanse etmeye devam edecek. Genel Müdür Abdi Serdar Üstünsalih, "Küresel anlamda belirsizliklerin devam ettiği bu zorlu süreçte yurtdışından ülkemize oldukça uygun maliyetli ve uzun vadeli yeni bir kaynak getirecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.