Yüksek verimli Aliağa Buğdayı’nda ilk hasat yapıldı

Ülker'in, yüksek kalitede, sürdürülebilir üretim yapabilmek, buğday tedarikini uzun yıllar güvence altına alabilmek, yerli ve milli bisküvilik buğday üretimini hayata geçirmek için başlattığı proje ilk meyvesini verdi. Aliağa Buğdayı'nın ilk hasadını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Ülker CEO'su Mete Buyurgan, 2023 yılında buğday ihtiyacının yarıdan fazlasını bu buğdaydan karşılamayı hedeflediklerini söyledi.





Sürdürülebilirlik alanında yürütülen projelerde son yıllarda büyük mesafe kat ettiklerini söyleyen Ülker CEO'su Mete Buyurgan sözlerine şöyle devam etti:

"Tüm çalışmalarımızı, şirketimizin kaynakların verimli ve sürdürülebilir kullanımını amaçlayan 'İsrafsız Şirket' modeline uygun olarak gerçekleştiriyoruz. Tohumdan başlayarak, üretimin her kademesinde ve tüketiciye ulaşana kadar tüm süreçlerimizde sürdürülebilirlik ilkesiyle hareket ediyoruz. Sürdürülebilir ham madde tedariki bizim için önemli. Buğday da kritik ham maddelerimizden biri. Bu anlayışla çok önemli bir projenin hayata geçmesinden dolayı hem şirketimiz, hem de ülkemiz adına son derece mutluyuz. İlk ekimi, 2019 yılı Kasım ayında Konya ve Ankara'da 700 dönüm arazide gerçekleştirilen Aliağa Buğdayı'nın ilk hasadını yapmanın heyecanını yaşıyoruz. Bu hasatta yaklaşık 300 ton tohum üretimi hedefimizi yakaladık. Bu tohumları, 2020 yılı ekim döneminde toprakla tekrar buluşturarak tohumun yaygınlaşmasını sağlayacağız. 2023 yılında ise bisküvilik buğday ihtiyacımızın yarıdan fazlasını Aliağa Buğdayı'yla karşılamayı hedefliyoruz."

'EN YÜKSEK VERİMİ ALİAĞA'DAN ALDIK'

Aliağa Buğdayı'nın verimliliğinin kendilerini son derece mutlu ettiğini söyleyen çiftçi İlyas Kahveci de duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Oldukça iyi bir buğday, kalitesi çok güzel, hektolitresi çok yüksek. Aldığımız verimi bugüne kadar başka hiçbir buğday çeşidinden alamadık. Tarım ve çiftçilik için faydalı bir buğday çeşidi olduğunu düşünüyorum. Aliağa Buğdayı'nı gelecek yıllarda da ekmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca buğdayın yüksek kaliteli sapından da hayvancılıkta yararlanacağız."