1 milyar ciroya koşuyor

Golf Dondurma, 2003'te yüzde 100 yerli sermaye ile kurulmuş bir marka. 17 yıllık genç bir marka olmasına rağmen sektörde hem dondurma pazarının büyümesine önemli katkılarda bulundu hem de yeni ve yenilikçi ürünlerle tüketicisinin ihtiyaçlarına hızlı ve yerinde çözümler getirdi. Kurulduğu dönemde 10 milyon litre ile başladığı yolculuğuna bugün Bursa ve Kahramanmaraş fabrikalarında 200 milyon litre üretimle devam ediyor. 2015'te Natura Gıda'ya CEO olarak atanan Ergün Akkaya, şirkette yaşanan dönüşümü SABAH'a anlattı. 2015'te Golf Dondurma'nın başına geldiğinde ilk işi, markanın tüketici nezdindeki algısını ölçmek olan Akkaya, Golf Dondurma'da başlattığı strateji odaklı ekip yönetim anlayışı ve yenilediği organizasyon yapısını, farklı bir alana taşıdı. İlk iş olarak modern ve yenilikçi bir marka algısı yaratmayı hedeflediklerini anlatan Akkaya şunları kaydetti: "Fabrikada gördük ki, Ar-Ge ve Kalite Kontrol departmanları iç içe. Bu iki değerli departmanın ayrılması gerektiğine karar verdik. Birçok ürünü eledik. Gerekli çalışmalar yapıldıktan sonra ürünleri gerçek patrona yani tüketiciye denettik." Akkaya'nın 2015'te göreve gelmesinin ardından satışlarını iki katına çıkaran Golf Dondurma, bu tarihten sonra her yıl artarak sürdürdüğü büyüme rakamları ile toplam dondurma pazarında yüzde 30'luk bir payı elde etmeyi başardı. 1 milyar liralık ciroya koşan marka yaklaşık 3 bin kişilik çalışanı, 66 bayisi, 80 bin dolabı, Türkiye dışında 15 ülkeye ihracatı ile Türkiye dondurma pazarının iki büyük oyuncusundan biri. Yerel lezzetler konusunda son üç yılda önemli çalışmalara imza atan Golf Dondurma, bu çalışmalarla yurtiçi ve yurtdışında ödüller aldı. Örneğin, Kahramanmaraş fabrikalarında geleneksel yöntemlere sadık kalarak, keçi sütüyle üretilen "Golf Maraşım" 2016 ve 2018 yıllarında, çikolata kaplaması ve yoğun çikolata tadıyla özellikle genç tüketicilerin beğenisini kazanan Roko ise 2017 yılında Belçika'daki Uluslararası Tat ve Kalite Enstitüsü tarafından "Üstün Lezzet Ödülü"ne layık görüldü. Yoğurtlu dondurma Golf Yogo'yu 2016'da pazara sunarak dünyadaki en önemli inovasyon ödüllerinden "Yılın Seçilmiş Ürünü" ödülünü kazandı. 2017'de yüzde 100 Belçika çikolatalı Golf Bravo markasındaki ürün lansmanlarını da ekleyerek, gurme tadında ürün arayan tüketicilerine ulaştı. Şirket yılı yüzde 20 büyümeyle kapatmayı planlıyor.