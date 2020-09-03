8. Ace of M.I.C.E Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri sahiplerini buluyor

Her yıl dünyaca ünlü markaları ve etkinlik profesyonellerini ağırlayan ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri; Covid-19 gelişmeleri de takip edilerek 4 Eylül Cuma günü İstanbul Kongre Merkezi-ICC/ Harbiye Oditoryumu'nda gerçekleştirilecektir.

TÜRKİYE'NİN EN PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ!

8. ACE of M.I.C.E. Awards Etkinlik ve Toplantı Ödülleri kapsamında firmalar; 18 ayrı dalda başvurularını gerçekleştirdiler. Jüri-Finalist Toplantısında, ilk elemelerden geçip son aşamaya kalan 53 finalist, Türkiye'nin en itibarlı ve prestijli ödülüne sahip olabilmek için yarıştı. Okan Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Semih Baskan ve Spor İstanbul Genel Müdürü İ.Renay Onur başkanlığında markaların üst düzey yöneticileri ve sektör profesyonellerinden oluşan 102 kişilik jüri heyeti, noter huzurunda etkinlik endüstrisinin en iyilerini belirledi.



YENİDEN BULUŞUYORUZ!

4 Eylül 2020 tarihinde İstanbul Kongre Merkezi-ICC'de MICE endüstrisinin Oscarları olarak bilinen görkemli tören Covid-19 önlemleri en üst düzeyde alınacak şekilde planlanıyor.



Gerçekleştirilecek Görkemli Ödül Töreninin Etkileyici Sahne Şovları Merakla Bekleniyor!

Sektörün moral ve motivasyonunu sağlamak amacıyla titizlikle organize edilen 8. ACE of M.I.C.E. Awards'a her yıl, iş ve cemiyet hayatından önemli isimler, Turizm ve MICE endüstrisi profesyonelleri, kurumsal şirketlerin üst düzey yöneticileri katılım gösteriyor.

KATEGORİLER

En İyi Etkinlik, En İyi Lansman Etkinliği, En İyi Çocuk Etkinliği, En İyi Etkinlik Teknolojisi, En İyi Sosyal Sorumluluk Projesi, En İyi Ses Işık, Görüntü Uygulaması, En İyi Sahne Tasarımı, En İyi Stant ve Etkinlik Alanı Tasarımı, En İyi Spor Etkinliği, En İyi Gerilla Etkinliği, En İyi Çıkış Yapan Etkinlik / Toplantı Yönetimi Firması, En İyi AVM Etkinliği, En İyi Davet Etkinliği, En İyi Incentive Etkinliği, En İyi Festival, En İyi Konser, En İyi Etkinlik Prodüksiyonu, En İyi Roadshow,

ACE of M.I.C.E. Awards hakkında ayrıntılı bilgi için www.miceodulleri.com adresini ziyaret edebilirsiniz.