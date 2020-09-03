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haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

Haftanın son iş gününde gelişmeleri yakından takip ediliyor. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle altın düşer mi yükselir mi sorusunun cevabı merak ediliyor. Gram, yarım, tam, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ve ise en çok ilgiyi görüyor. Haberimizin içerisinden altın fiyatları son dakika gelişmelerine ulaşabilirsiniz. İşte 4 eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ile canlı rakamlar...

Giriş Tarihi: 4.9.2020 06:10 Son Güncelleme: 4.9.2020 06:25 ABONE OL
Altın fiyatları son dakika haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Düşer mi artar mı sorusunun yanıtı merak edilirken özellikle yatırıcımların ilgi odağı haline geliyor. Corona virüsü nedeniyle ekonominin merkezinde yer alan 4 Eylül tam, yarım, gram ve fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR, KAÇ TL? 4 EYLÜL CUMA 2020

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları merak edilir hale geldi. Haberimizin içerisinden güncel ve canlı rakamlara ulaşabilir, gram, yarım, tam, cumhuriyet ve çeyrek altın fiyatındaki son dakika gelişmelerini öğrenebilirsiniz.

Altın fiyatları son dakika haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 419,16
SATIŞ: 435,37

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.091,60
SATIŞ: 3.117,00

ATA ALTIN FİYATI CANLI

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.076,00
SATIŞ: 3.123,00

CUMHURİYET ALTIN FİYATI CANLI

Altın fiyatları son dakika haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 2.965,03
SATIŞ: 3.023,87

TAM ALTIN FİYATI CANLI

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.500,60
SATIŞ: 1.528,20

YARIM ALTIN FİYATI CANLI

Altın fiyatları son dakika haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 752,60
SATIŞ: 762,70

ÇEYREK ALTIN FİYATI CANLI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 463,07
SATIŞ: 463,15


Altın fiyatları son dakika haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Altın fiyatları son dakika haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

UZMAN YORUMLARI

Ekonomist Belgin Maviş A Para'da hakkında dikkat çeken açıklamalar yaptı. Maviş, aşı ile ilgili çalışmalar ve yeni haber akışlarının altını baskılayabileceğini ifade ederek, "ABD-Çin arasındaki görüşmeler ve süreç altın fiyatlarında yönü belirleyecek" dedi.

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Altın fiyatları son dakika haberi | 4 Eylül tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Düşer mi, yükselir mi?
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