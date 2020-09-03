Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Bakan açıklamıştı: 2020 İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

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Ağustos ayı maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Bakan açıklamıştı: maaşı ne zaman yatacak?

Herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşlara belirli süre maddi destek sağlamak amacıyla ödenen maaşı ağustos ayı ödemeleri vatandaşların son günlerde gündeminde yer alıyor. Ödemelerin yapılacağı tarih merak edilirken beklenen açıklama Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan geldi. Peki, maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar? İşte konuya ilişkin merak edilenler…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 09:25 Son Güncelleme: 3.9.2020 09:25 ABONE OL
Bakan açıklamıştı: 2020 İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

maaşı ödemeleri Eylül ayının gelmesiyle beraber binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ödemelerin yapılacağı tarihler Bakan Selçuk tarafından kamuoyuna duyuruldu. Belirlenen tarihler yaklaşırken vatandaşlar konuya ilişkin tüm gelişmeleri takip ediyor. Peki, maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar? İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayına gelinmesiyle beraber İşsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılan konuların arasında yerini aldı. Herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların yararlandığı ödeneğin yatacağı tarihleri merak ediyor.

Bakan açıklamıştı: 2020 İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

AĞUSTOS AYI İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

KİMLER İŞSİZLİK MAAŞI ALABİLİR?

Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalanlar, hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olanlar ve işten çıkışlarından önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile sigortası primi ödemiş olanlar maaşı için başvuruda bulunabilir. İşten çıkış tarihinden itibaren 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine ya da elektronik ortamda başvuru yapılması gerekiyor.

Bakan açıklamıştı: 2020 İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar?

6 ayla 10 ay arası ödeniyor

maaşının süresini ödenen primler belirliyor. Buna göre; son 3 yıl içerisinde 600 gün prim ödeyene 6 ay, 900 gün prim ödeyene 8 ay ve 1080 gün prim ödeyene 10 ay süreyle maaşı ödeniyor.

Asgari ücret 2 bin 324 lira

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, asgari ücretin 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324 lira 70 kuruş olacağını açıkladı.

2020 AGİ ücretleri

2020 yılında en düşük asgari geçim indirimi alacak olan kişi 220,73 lira alırken en yüksek alması gereken yani eşi çalışmayan ve 3 çocuğu olan biri 375,23 lira alacak.

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Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Bakan açıklamıştı: 2020 İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?
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