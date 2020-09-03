Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar? Bakan açıklamıştı: 2020 İşsizlik maaşı ne zaman yatacak?

İşsizlik maaşı ödemeleri Eylül ayının gelmesiyle beraber binlerce vatandaş tarafından araştırılmaya başlandı. Bu kapsamda ödemelerin yapılacağı tarihler Bakan Selçuk tarafından kamuoyuna duyuruldu. Belirlenen tarihler yaklaşırken vatandaşlar konuya ilişkin tüm gelişmeleri takip ediyor. Peki, 2020 İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ağustos ayı işsizlik maaşı yattı mı, ne zaman yatar? İşte detaylar…

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

Eylül ayına gelinmesiyle beraber İşsizlik maaşı ödemelerinin ne zaman yapılacağı vatandaşlar tarafından araştırılan konuların arasında yerini aldı. Herhangi bir kurumda çalışmayan ve geliri olmayan vatandaşların yararlandığı ödeneğin yatacağı tarihleri merak ediyor.