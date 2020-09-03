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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Çaldağ köyünde inceleme yaptı

Çevre ve Şehircilik Bakanı , 'da 22 Ağustos'ta meydana gelen selden etkilenen merkeze bağlı Çaldağ köyünde incelemelerini sürdürdü.

AA
Giriş Tarihi: 3.9.2020 15:54 ABONE OL
Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Çaldağ köyünde inceleme yaptı

Murat Kurum, Çaldağ köyünde sel sularına kapılarak kaybolan Emine ve Davut Akgün'ün yakınlarıyla görüştü, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin AFAD yetkililerinden bilgi aldı.

Selde hasar gören ve riskli olduğu belirlenen yapıları da inceleyen Kurum, köy sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi.

Kurum, köy meydanında bir araya geldiği vatandaşlara, yıkımı gerçekleştirilecek binalar ve yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Taşınma ve kira yardımlarının yapıldığını anımsatan Kurum, kimsenin mağdur edilmeyeceğini, el birliği içerisinde sürecin yürütüleceğini söyledi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, selden etkilenen Çaldağ köyünde inceleme yaptı
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