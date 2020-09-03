Dijitalde aradığını insanlar cevaplayacak

İNTERNET erişiminin kolaylaşması çok kritik bir soruyu da kendi içinde doğurmuş oldu: Dijital dünyada sorduğumuz sorulara aldığımız her cevap doğru ve güvenilir mi? Bu soruyu Banasoor platformunun kurucularından olan Gökhan Ertek'e sorduk. Ertek konuyla ilgili şunları anlattı: "Gelişen teknoloji ve internet dünyasının kaçınılmaz bir diğer çıktısı, bilgi kirliliğidir. BanaSoor, bilgi arayanlara zamandan kazandırmanın haricinde, tecrübe satın almayı da mümkün kılan online ve interaktif bir video danışmanlık platformudur. Teknolojiden iş hayatına, sanattan gastronomi dünyasına birçok alandan uzmanı barındıran BanaSoor, her türlü soruda, sorunun ehli uzmanlara danışmanıza, tecrübelerden faydalanmanıza yardımcı oluyor."