Dolar fiyatları son dakika haberi: 3 Eylül Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle bu konuda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan işlemlerini yapmak için yola koyulmuyor. Peki, 3 Eylül 2020 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

3 EYLÜL DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Sabah saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarını merak edenler son dakika gelişmelerini ise yakından takip ediyor.

DOLAR ALIŞ: 7,3999

DOLAR SATIŞ: 7,4022

EURO ALIŞ: 8,7467

EURO SATIŞ: 8,7531