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Dolar fiyatları haberi: 3 Eylül Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Piyasalarda son haftalarda yaşanan hareketlenme nedeniyle ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu alana yatırım yapmak isteyenler ya da dövizini bozdurmak isteyenler güncel rakamları merak ediyor. Peki, 3 Eylül 2020 bugün 1 dolar fiyatı ne kadar kaç TL? İşte canlı dolar ve Euro fiyatı!

Giriş Tarihi: 3.9.2020 10:27 ABONE OL
Dolar fiyatları son dakika haberi: 3 Eylül Dolar ve Euro bugün ne kadar?

Döviz kurunda yaşanan hareketlilik nedeniyle bu konuda yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Dolar ve Euro'yu yatırım amaçlı almak veya bozdurmak isteyenler güncel döviz kurlarına göz atmadan işlemlerini yapmak için yola koyulmuyor. Peki, 3 Eylül 2020 1 Dolar ve Euro ne kadar, kaç TL?

3 EYLÜL DOLAR VE EURO NE KADAR, KAÇ TL?

Sabah saatlerinden itibaren güncel döviz kurlarını merak edenler son dakika gelişmelerini ise yakından takip ediyor.

DOLAR ALIŞ: 7,3999

DOLAR SATIŞ: 7,4022

EURO ALIŞ: 8,7467

EURO SATIŞ: 8,7531

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Dolar fiyatları son dakika haberi: 3 Eylül Dolar ve Euro bugün ne kadar?
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