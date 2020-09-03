Emeklilik fonları tüm yatırım araçlarına fark attı

2020'NİN ilk gününden 19 Ağustos'a kadar altın fonları yüzde 57 kazandırarak, başta faizsiz BES olmak üzere tüm sektörün getiri oranlarını artırdı. Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, "Ayşe teyze, Ahmet amca, faizsiz altın fonlarını tercih ederek sadece son bir ayda yüzde 13.8 getiri elde etti. Özellikle pandemi sürecindeki taleple beraber faizsiz BES, tüm sektöre yukarı doğru büyük katkı sağladı. Tüm emeklilik fonlarındaki yedi aylık getiri oranı yüzde 15.9 oldu" dedi. Faizsiz taraftaki yoğun talep ve yüksek getirinin, sektörün tüm fon birikimlerine katkı sağladığını belirten Sincek, "Emeklilik sektörüne yatırım yapan katılımcıların enflasyonun iki katından fazla değer kazancına ulaştıklarını görüyoruz" şeklinde konuştu.