İşyerleri ve sigortalılara iki yılda 83 milyar lira destek verildi

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 18 ayrı teşvik ve destek uygulamasıyla 1 milyon 670 bin işyeri ve aylık ortalama 10.9 milyon sigortalıya yaklaşık 83 milyar lira destek sağladıklarını bildirdi. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, istihdamın korunması amacıyla son iki yılda işveren ve çalışanlara sağlanan desteklere ilişkin bilgi verdi. Selçuk, teşviklerden yararlanan işletme ve çalışan sayısının gün geçtikçe daha da arttığını belirterek, "Devletimiz, vatandaşlarımızın iş bulabilme imkânını artırmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayarak istihdam teşviki ve desteği sunmaya devam ediyor. Ouşturduğumuz teşvik ve destek paketleri ile işi, işçimizi ve işverenimizi destekliyoruz" dedi. Selçuk, şu bilgileri paylaştı: "18 ayrı teşvik ve destek uygulamamızla Temmuz 2018'den Haziran 2020'ye kadar yaklaşık 83 milyar liralık destek sağladık. 1 Ağustos 2020'den itibaren başlayan Normalleşme Desteği ile birlikte teşvik ve destek sayımızı 19'a çıkartıp istihdamı destekleyerek, Türkiye'nin büyümeye devam etmesini hedefliyoruz."