Bu ayın kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Ağustos Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

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Bu ayın yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Ağustos Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

Koronavirüs salgınının işveren ve çalışanlar üzerindeki etkilerini en aza indirebilmek amacıyla sağlanan ağustos ayı ödemeleri için vatandaşların araştırmaları hız kazandı. Çalışanlara İşsizlik fonu üzerinden sağlanan bu ödeneğin hesaplara yatacağı tarih de geçtiğimiz günlerde duyurulmuştu. Peki, Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? İşte konuya ilişkin tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 08:50 Son Güncelleme: 3.9.2020 08:50 ABONE OL
Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı KÇO kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi de duyurdu. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, bu ay ne zaman yatar? İşte detaylar…

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı…

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı KÇO kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ UZATILDI MI?

uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.

Kısa Çalışma Ödeneği ne zaman yatacak? Ağustos ayı KÇO kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Bu ayın kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Ağustos Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?
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