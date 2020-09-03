Bu ayın kısa çalışma ödeneği yattı mı, ne zaman yatacak? 2020 Ağustos Kısa Çalışma Ödeneği (KÇÖ) ne zaman yatacak?

Kısa çalışma ödeneği bilindiği üzere her ay belirlenen tarihler aralığında vatandaşların hesaplarına yatmaya devam ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile ödeneklerin hesaplara yatacağı tarihi de duyurdu. Peki, Ağustos ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği yattı mı, bu ay ne zaman yatar? İşte detaylar…
Koronavirüs pandemisi sürecinde vatandaşların maddi problemlerini bir nebze olsun giderebilmek amacıyla devlet tarafından sağlanan Kısa Çalışma Ödeneği ödemeleri bu ay da gerçekleşiyor. Ekim ayına kadar sürecek olan ödemelerin tarihleri vatandaşların gündemindeki yerini aldı…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 3 Eylül'den itibaren yapılacağını bildirdi.
Kısa çalışma ödeneği uygulamasının 2 ay daha uzatılmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yeni korona virüs (Covid-19) nedeniyle dışsal etkilerden kaynaklanan dönemsel durumlar kapsamındaki zorlayıcı sebep gerekçesiyle kısa çalışma uygulanan iş yerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresinin uzatılması hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 23'üncü madde gereği Cumhurbaşkanı Kararı yayımlandı.
Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, iki ay daha uzatıldı. Çalışanların başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin çoğu kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.