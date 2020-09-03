Normalleşmede en hızlı büyüme turizmde olacak

Turizm sektörü Kovid-19 pandemisinden en çok etkilenen sektörlerin başında geliyor. Ocak 2020'de başlayan etki, sınırların kapatılması ve sokağa çıkma yasakları ile zirve yaptı. Ancak kısıtlamaların haziran ayı itibarıyla gevşetilmesi, turizmde yavaş da olsa olumlu bir hareketlilik sağladı. Temmuz ve ağustos aylarında başta yerli pazar olmak üzere sonradan sınırlarını açan ülkelerden rezervasyon akışı gerçekleşti. Temmuzu ortalama yüzde 70 dolulukla kapatan sektör, ağustosta bu oranı yüzde 85'e çıkardı. Konuyla ilgili SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Charısma De-Luxe Hotel Yönetim Kurulu Başkanı Halil İbrahim Çevik, "Türkiye'de 2019 sezonu son 5 yılın en iyi sezonu olarak gerçekleşmişti, bu kadar iyi bir sezondan sonra 2020 yılındaki düşüş ile fark maalesef trajik oldu. 2019'da 12 aylık doluluk oranımız yüzde 87 olarak gerçekleşmişti. Kısıtlamalardan dolayı kış döneminde doluluklar sıfıra yakın gerçekleşti, bu nedenle 2020 beklentimiz yıllık bazda yüzde 41 oldu" dedi.Bu yıl en büyük payı doğal olarak iç pazar aldığını kaydeden Çevik şunları anlattı: "Şu ana kadar 2020'da ağırladığımız toplam misafir sayımız 33.283. Geçen yıl aynı dönemde bu sayı 77.821'di. Salgın döneminde otellerin en büyük iş yükünü Kovid-19 önlemleri oluşturdu. Sokağa çıkma yasakları döneminde dahi personelimize online eğitimlerle önlem alma sürecini başlattık. 2021'de tüm dikkatimizi aşının bulunması ve ülkelerde kullanılmasına vermeliyiz. Normalleşme başladığında turizmde hareketli günler yaşayacağız."