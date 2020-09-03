Sertifikalı tohum üretimi 8 kat arttı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2002'de 145 bin ton olan sertifikalı tohum üretiminin bu yıl itibarıyla 1 milyon 143 bin tona çıktığını belirterek, "2002'de 17 milyon dolar olan tohum ihracatımız 2019'da 9 kat artışla yaklaşık 150 milyon dolara yükseldi" dedi. Pakdemirli, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Tohum Bayileri Toplantısı'na video konferansla katıldı. Ülkede buğday ekilişlerinde, 2002'de 80 bin ton olan sertifikalı tohum kullanımının, geçen yıl 450 bin tona çıktığını belirten Pakdemirli, söz konusu dönemde arpa üretiminde kullanılan sertifikalı tohumun da 42 kat arttığını bildirdi. Pakdemirli, üreticilerin girdi maliyetini azaltmak için son 18 yılda çok büyük destekler verdiklerine işaret ederek, "2.1 milyon çiftçimize 1.8 milyar lira sertifikalı tohum/fidan kullanım desteği ve 650 milyon lira tohum/fidan üretim desteği olmak üzere, tohumculuk sektörüne toplam 2.4 milyar lira destekleme ödemesi yaptık" diye konuştu. Bu arada Bakan Pakdemirli TURKUVAZ Medya Grubu tarafından düzenlenen tarım webinarı için özel bir mesaj paylaştı. Pakdemirli, "İnsanımızın aklı, teknolojiye yatkınlığı, yetenekleri, devletimizin imkân ve vizyonu ile Türkiye'yi küresel tarım pazarında zirveye ulaştıracağına emininm" ifadelerini kullandı. ANKARA