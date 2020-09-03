Siber güvenliğe yeni merkez

Türk firmaları artan siber saldırılara karşı yatırımlarına devam ediyor. 2001'de faaliyete başlayan Platin Bilişim de bu alanda yeni bir yatırıma imza attı. Siber güvenlik operasyon merkezi kuran şirket bu sayede 7-24 canlı güvenlik hizmeti sunmaya başladı. Platin Bilişim Genel Müdürü Ayhan Bamyacı, "SOC (Security Operation Center) Güvenlik Operasyonları Merkezimizi bu sene faaliyete geçirdik. Gerek personel yapımız, gerekse hizmetlerimizle piyasaya iyi kalitede hizmet vereceğimize inanıyoruz. Mevcut yapıda finans, savunma sanayi, enerji, üretim gibi farklı faaliyet alanlarında bulunan müşterilerimize 7x24 hizmet vermeye başladık. Pazardan bu alanda oldukça yoğun talep alıyoruz. Bu nedenle biz de bu alana odaklandık. İlk etapta büyük ölçekli kurumlara bu hizmeti sunacağız. Ardından kullandığın kadar öde modeli ile farklı paketlerimiz olacak" dedi. KOBİ'lere danışmanlık yapmayı planladıklarını anlatan Bamyacı, şöyle konuştu: "Son dönemde KOBİ'lere yönelik saldırıların artması da güvenlik yatırımlarını artık bir zorunluk haline getiriyor. Firmalar eskiden sadece mesai saatlerinde çalışırdı ancak yeni normal dünya düzeni hiç durmayan, 7x24 çalışan bir ekonomiyi meydana getirdi. Şirketler normal şartlarda gündüz mesai saati içinde faaliyetlerini sürdürüyor. Oysa dijital sistemlerimiz gece saatlerinde saldırıya daha açık hale geliyor."