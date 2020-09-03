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| Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ağustos ayı işsizlik ve bugün başladı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı 'tan işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine ilişkin açıklaması geldi. Bakan Selçuk, "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve ödemeleri bugün başladı" dedi.

Giriş Tarihi: 3.9.2020 11:41 Son Güncelleme: 3.9.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika | Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı...

Son dakika haberi: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan işsizlik ve kısa çalışma ödemelerine ilişkin açıklama geldi. Bakan Selçuk, "Ağustos ayını ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri bugün başladı" dedi.

T.C NO'YA GÖRE ÖDENECEK

Ağustos ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri, bugünden itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Buna göre, T.C. kimlik numaralarının son hanesi 0-2-4 olanlara bugün, 6-8 olanlara ise yarın ödeme yapılacak. IBAN bilgileri bulunmayanlar için ödemeler PTT üzerinden gerçekleştirilecek.

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Son dakika | Bakan Selçuk müjdeyi verdi! Ağustos ayı işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri bugün başladı...
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