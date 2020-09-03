Kapalıçarşı'dan son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

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Kapalıçarşı'dan son dakika! bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

Haftanın son işlem gününden bir gün önce, ile ilgili son dakika haberleri ve anlık değişimler ile birlikte uzman yorumları merak ediliyor. Altın piyasasının kalbinin attığı Kapalıçarşı’dan gelen altın fiyatları ile dün aşağı yönlü bir hareket izlendi. Gram altın fiyatı Perşembe gününe 462 TL seviyesinden başladı. Peki, 3 Eylül 2020 Perşembe tam, yarım, ata, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte altın fiyatları son dakika haberi…

Giriş Tarihi: 3.9.2020 08:12 Son Güncelleme: 3.9.2020 08:17 ABONE OL
Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

son dakika haberleri, piyasaların son işlem gününden bir gün önce yakından takip ediliyor. Gram altın fiyatı düne 461 TL seviyesinden başlarken bugün 462 TL seviyesinde. Bilindiği üzere koronavirüs salgını sebebiyle altın fiyatları, pandemi döneminde son yılların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. İşte bugün altın fiyatları ne kadar sorusunun cevabı: Tam, cumhuriyet, çeyrek, gram altın fiyatları 3 Eylül Perşembe…

ALTIN FİYATLARI UZMAN YORUMLARI 3 EYLÜL: ALTIN DÜŞER Mİ YOKSA YÜKSELİR Mİ?

'Çeyrek, ata ve gram bugün ne kadar oldu?' sorusunun cevabı canlı olarak takip ediliyor. Öyle ki, eşliğinde alış satış fiyatlarının Eylül ayının ortalarına doğru TL'den işlem göreceği yatırımcılar ve almayı düşünenler için önemli bir konu durumunda.

GRAM, YARIM, ATA VE ÇEYREK ALTIN FİYATI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Haberimizden, 3 Eylül 2020 Perşembe gününe ilişkin güncel, canlı ve bilgisini edinebilir, A Para sayfasından alış satış detayı ile güncel takip işleminizi yapabilirsiniz.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

ATA ALTIN

  • Alış: 3.086,10
  • Satış: 3.113,70

CUMHURİYET ALTIN

  • Alış: 3.069,00
  • Satış: 3.115,00

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

GRAM ALTIN

  • Alış: 462,39
  • Satış: 462,47

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

YARIM ALTIN

  • Alış: 1.498,00
  • Satış: 1.526,40

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

  • Alış: 751,20
  • Satış: 761,80

TAM ALTIN

  • Alış: 2.961,41
  • Satış: 3.020,18

CANLI ALTIN FİYATLARI TAKİBİ VE UZMAN YORUMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

TARİHİN AKIŞINI DEĞİŞTİRECEK KEŞFİN ARDINDAN BÜYÜK SÜRPRİZ 'ALTIN' OLUR MU?

Altın Madencileri Derneği Başkanı Hasan Yücel, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğal gaz rezervinin keşfedilmesinin Türkiye'de tarihin akışını değiştireceğini belirterek "Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir" ifadelerini kullandı.

Yücel, yazılı açıklamasında, söz konusu keşifte emeği geçen Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) mühendislerine, çalışanlarına ve onlara bu olanağı sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin enerji alanında dışa bağımlılığını azaltacak bu gelişmenin yaşanmasında Milli Enerji ve Maden Stratejisi'nin katkısının büyük olduğunun altını çizen Yücel, "Bu tarihi buluşla Milli Enerji ve Maden Politikası meyvelerini vermeye başlamıştır. Kimsenin bu başarıyı küçümsemeye hakkı yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

Doğal gaz keşfinin yer altı kaynaklarını ülkeye kazandırmaya çalışan diğer sektörleri de olumlu yönde etkileyeceğini vurgulayan Yücel, sadece enerji sektöründe değil, madencilik sektöründe de keşfin domino etkisi yaratacağını belirtti.

Yücel, yer altı kaynaklarının keşfedilmesi amacıyla madencilik faaliyetlerine de hız verileceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Bu müjdeli haber altın üreticileri olarak bizim de çalışma, azim ve kararlılığımızı artırdı. Türkiye asıl büyük sürprizi önümüzdeki yıllarda altın madenciliği alanında yapabilir. Yer altı kaynaklarımızı ekonomiye kazandırırsak Türkiye küresel güç haline gelebilir. Bunu gerçekleştirmek için inatla aramalara hız vermeliyiz. Bugün doğal gaz bulundu. Yarın bakır bulunur, öbür gün altın bulunur. Yeter ki aramalar konusundaki kararlılığımızı kaybetmeyelim." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

Yücel, Türkiye'nin kurtuluşunun yer altı kaynaklarından geçtiğine dikkati çekerek "Madencilik alanında yıllık 25 milyar dolar, enerjide 40 milyar dolar dışa bağımlıyız. Bu yükten kurtulursak Türkiye, enerji ve madencilik alanında küresel bir oyuncu haline gelecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRKİYE, ALTIN İHTİYACININ TAMAMINI ÜRETECEK KAPASİTEYE SAHİP"

Türkiye'nin 6 bin 500 ton altın potansiyelinin bulunmasına rağmen bunun sadece 1500 tonunun rezerve dönüştürüldüğüne işaret eden Yücel, 405 milyar dolara karşılık gelen bu potansiyelin görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

Yücel, salgın sürecinde altının, ülkelerin ekonomileri için stratejik önemini artırdığına değinerek şöyle devam etti:

"2020'de 44 ton altın üretmeyi hedefliyoruz. Bunun parasal karşılığı 2,6 milyar dolardır. Bu hedef gerçekleşirse Türkiye'de madencilik üretiminde ekonomiye sağlanan katkıda altın madenciliği ilk sıraya yükselecek. İkinci sırada kömür, üçüncü sırada mermer yer alacak. Ne yazık ki yıllık altın ihtiyacımızın sadece yüzde 20'sini ülkemizde üretiyoruz. Oysa altın ihtiyacımızın tamamını ülkemizde üretecek potansiyele de, teknolojiye de, bilgi ve birikime de sahibiz."

Son dakika haberleri: Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları

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Kapalıçarşı'dan son dakika! Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? 3 Eylül Perşembe 22 ayar bilezik, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları
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