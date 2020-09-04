5 bin kişi istıhdam edecek

Türkiye'nin en önemli giyim markalarından LC Waikiki, Aksaray'da 5 bin kişinin istihdam edileceği bir fabrika kurmak için imza attı. Fabrika için Aksaray Organize Sanayi Bölge (OSB) Müdürlüğü'nde düzenlenen imza törenine, Vali Hamza Aydoğdu, Belediye Başkanı Evren Dinçer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cüneyt Göktaş ve LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ve davetliler katıldı. İmza töreninde konuşan Vali Hamza Aydoğdu, Türkiye'nin en önemli OSB'lerinden birinin Aksaray'da olduğunu, bünyesinde dünyanın birçok ülkesine ihracat yapan firmaların yer aldığını söyledi. Aydoğdu şöyle devam etti: "47 ülkede, 1.022 mağazada faaliyet gösteren LC Waikiki'ye, OSB'de 522 bin metrekarelik sanayi parseli tahsisi yaptık. 2021 yılı başında temeller atılacak ve yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek. Bu çarpanları ve katma değerleri ile yaklaşık 30 bine yakın kişinin yüzünün gülmesi demektir. Bu rakam birçok ilçenin, toplam nüfusundan fazla. Aksaray büyük potansiyele sahip bir kent. Marka şehir kalite ile olur. Kalite ise tesadüfen olmaz, daima akıllıca bir gayretin ürünü olarak ortaya çıkar. Aksaraylılar olarak bunun farkındayız."LC Waikiki Yönetim Kurulu Üyesi Necip Özçer ise şirket olarak Aksaray'a büyük bir yatırım yapma aşamasında olduklarını vurguladı. Projede emeği geçen herkese teşekkür eden Özçer, "Bizim için de çok onur verici bir gün. Büyümemize paralel olarak Aksaray'da büyük bir yatırım aşamasındayız. Muasır medeniyet seviyesine ulaşmak için diğer ülkeleri ekonomik ve sosyal olarak aşmak, hep birlikte, hepimizin en büyük dileğidir" diye konuştu.