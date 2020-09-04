İhracat ordusuna 10.816 yeni üye

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bu yıl ihracat yapmaya yeni başlayan 10 bin 816 ihracatçının 1 milyar dolara yakın hacim oluşturduğunu bildirdi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Albayrak, ağustosta 12 milyar 463 milyon dolar ihracat gerçekleştirildiğini anımsatarak, "Haziran-ağustos döneminde ihracatın ithalatı karşılama oranı ise altın hariç yüzde 90 oldu. Bu yıl ailemize yeni katılan 10 bin 816 ihracatçımız 1 milyar dolara yaklaşan bir hacim oluşturdu. Gönülden kutluyorum" dedi.Önceki gün açıklanan verilere göre ihracat ağustosta geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 5.7 düşüşle 12 milyar 463 milyon dolar oldu. 8 sektör tarihinin en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaştı. Türkiye küresel ticaretteki olumsuz tabloya rağmen ağustos ayında 85 ülkeye ihracatını 516 milyon dolar artırmayı başardı. Bu 85 ülkenin 51'inde artış yüzde 10'un, 22'sinde ise yüzde 50'nin üzerinde gerçekleşti. Ağustos ayının lideri 1 milyar 546 milyon dolarlık ihracat ile hazır giyim sektörü olurken, onu 1 milyar 545 milyon dolar ihracat ile otomotiv sektörü izledi. En çok ihracat yapan üçüncü sektör ise 1 milyar 375 milyon dolar ile kimyevi maddeler oldu.